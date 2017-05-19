Samanyolu Haber /Dünya / Wikileaks kurucusu Julian Assange ile ilgli flaş karar... /19 Mayıs 2017 12:46

Wikileaks kurucusu Julian Assange ile ilgli flaş karar...

İsveç Mahkemesi, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın yargılandığı tecavüz davasının düşürüldüğünü açıkladı. Assange, tecavüz suçlamasından ve İsveç'e iade edilme korkusu nedeniyle Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

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Assange, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 5 yıldır siyasi sığınma aldığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinden dışarı çıkamıyordu. Assange'ın 2012 yılından beri yaşadığı büyükelçilikten çıkmama sebebi ise İsveç'te tecavüz suçlamasıyla yargılanmasından dolayı söz konusu ülkeye iade edilme korkusuydu. Assange'ın İsveç'e gönderilmesi durumunda ise Wikileaks sızıntıları nedeniyle ABD'ye gönderilmesi ihtimal dahilindeydi. Wikileaks, ABD'ye ait binlerce diplomatik ve askeri belgeyi sızdırmıştı. 
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