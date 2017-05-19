Wikileaks kurucusu Julian Assange ile ilgli flaş karar...

Assange, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 5 yıldır siyasi sığınma aldığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinden dışarı çıkamıyordu. Assange'ın 2012 yılından beri yaşadığı büyükelçilikten çıkmama sebebi ise İsveç'te tecavüz suçlamasıyla yargılanmasından dolayı söz konusu ülkeye iade edilme korkusuydu. Assange'ın İsveç'e gönderilmesi durumunda ise Wikileaks sızıntıları nedeniyle ABD'ye gönderilmesi ihtimal dahilindeydi. Wikileaks, ABD'ye ait binlerce diplomatik ve askeri belgeyi sızdırmıştı.