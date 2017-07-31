Samanyolu Haber /Dünya / WikiLeaks, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zor bıraktı /31 Temmuz 2017 14:45

WikiLeaks, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zor bıraktı

WikiLeaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ilişkin olduğunu belirttiği 21 binden fazla 'doğrulanmış' elektronik posta arşivini yayınladı.

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WikiLeaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ilişkin olduğunu belirttiği elektronik posta yazışmalarını yayınladı.

Mart 2009-Nisan 2017 arasını kapsadığı belirtilen arşivin 21.075 adet 'doğrulanmış' elektronik posta içerdiği açıklandı.

WikiLeaks, elektronik postaların Macron'un seçim kampanyasına ait olduğunun DKİM (Domain Keys Identified Mail) adlı sistem ile doğrulandığını da vurguladı.


WikiLeaks toplam e-posta sayısının 71. 848 olduğunu ancak bunlardan sadece 21.075'in 'doğrulanmış' olarak işaretlenmiş olduğunu belirtti.

Ancak WikiLeaks'ten yapılan açıklamada geri kalan e-postaların çoğunun da 'istatiksel örnekleme' ile doğru olarak kabul edilebileceği söylendi.

Macron, Fransa'da 7 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunu yüzde 66 oy oranı ile kazanmış ve 14 Mayıs'ta görevine başlamıştı.

MACRON'UN KAMPANYASINA YÖNELİK SİBER SALDIRIDA RUS İZİ BULUNAMAMIŞTI

Geçen ay Fransız araştırmacılar Macron'un seçim kampanyasına yapılan siber saldırıda Rus hacker grubunun izine rastlanmadığını açıklamıştı.

Fransa siber güvenlik ajansı ANSSI'nın direktörü Guillaume Poupard, 1 Haziran'da Associated Press'e yaptığı açıklamada hacklemenin 'çok genel ve basit olduğunu' belirterek arkasında 'herhangi birinin olabileceğini' söylemişti.

WikiLeaks ayrıca açıklamasında Poupard'ın 'daha önce Fransa'nın faili başkasıymış gibi gösterilen hack saldırılarına şahit olduğunu da' söylediği hatırlatıldı.
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