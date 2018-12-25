WikiLeaks ABD'nin Büyükelçiliklere casusluk için aldığı cihazları yayınladı













Hükümetlerin ve diğer kuruluşların gizli belgelerini kamuoyuna duyuran WikiLeaks, ABD büyükelçiliklerinin elektronik casusluk için talep ettiği malzeme listelerini yayımladı; içinde yok yok.









Siparişler arasında Cep Telefonu Analiz Edici denilen bir dijital adli tıp cihazı özelllikle dikkat çekiyor. Cep Telefonu Analiz Edici, ister Android, ister iOS, isterse Windows mobil işletim sistemi olsun, her platformdan her türlü şifreleme ve kilitleme modelini devredışı bırakıp tüm veriyi çekiyor ve deşifre ediyor.





Bu cihazın Nisan 2016'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir Amerikan diplomatik temsilciliğine, Kasım 2016'da Karadağ'ın başkenti Podgoriça'daki ABD Büyükelçiliği'ne teslimatı için sipariş verilmiş. Siparişlerin toplandığı merkez, ABD'nin Almanya'nın Frankfurt kentindeki Başkonsolosluğu'nun Bölgesel Tedarik Destek Ofisi (RPSO).