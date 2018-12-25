Samanyolu Haber /Gündem / WikiLeaks ABD'nin Büyükelçiliklere casusluk için aldığı cihazları yayınladı /25 Aralık 2018 00:55

WikiLeaks ABD'nin Büyükelçiliklere casusluk için aldığı cihazları yayınladı

WikiLeaks, bu kez küresel çapta ABD büyükelçiliklerinin elektronik casusluk faaliyetleri için 16.000'den fazla araç ve ekipman talep ettiği listeleri yayımladı. ABD'nin Frankfurt Konsolosluğu'nun elçiliklere her tür cep telefonunun şifresini kırıp içindeki tüm verileri ele geçiren donanım gönderdiği ortaya çıktı.

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Hükümetlerin ve diğer kuruluşların gizli belgelerini kamuoyuna duyuran WikiLeaks, ABD büyükelçiliklerinin elektronik casusluk için talep ettiği malzeme listelerini yayımladı; içinde yok yok.


Siparişler arasında Cep Telefonu Analiz Edici denilen bir dijital adli tıp cihazı özelllikle dikkat çekiyor. Cep Telefonu Analiz Edici, ister Android, ister iOS, isterse Windows mobil işletim sistemi olsun, her platformdan her türlü şifreleme ve kilitleme modelini devredışı bırakıp tüm veriyi çekiyor ve deşifre ediyor.

Bu cihazın Nisan 2016'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir Amerikan diplomatik temsilciliğine, Kasım 2016'da Karadağ'ın başkenti Podgoriça'daki ABD Büyükelçiliği'ne teslimatı için sipariş verilmiş. Siparişlerin toplandığı merkez, ABD'nin Almanya'nın Frankfurt kentindeki Başkonsolosluğu'nun Bölgesel Tedarik Destek Ofisi (RPSO).

?Geçen yıl ABD'nin Panama Büyükelçiliği'nden ise dijital istihbarat şirketi Cellebrite'in Evrensel Adli Çekip Çıkarma Cihazı (UFED) için ruhsat talep etmiş, zira niyet Panama'da gözaltına alınan ya da tutuklanan kişilerin cep telefonlarından verileri hortumlayıp almakmış. 




WikiLeaks tarafından 21 Aralık'ta yayımlanan 500'den fazla diplomatik talep, ABD'nin yürüttüğü gizli operasyonlara dair ipuçları veriyor.

Örneğin Ağustos 2018'de ABD'nin El Salvador Büyükelçiliği'nin 'Taktik Casusluk Ekipmanı' talebi, kravat, kasket, gömlek düğmesi, saat, USB sürücüleri çakmak ve kalem gibi gündelik eşyalara saklanarak kamufle edilmiş şekilde  94 casusluk kamerasını içeriyor.
ABD'nin Kolombiya Büyükelçiliği'nin 8 Mayıs 2017 tarihli alışveriş listesinde de şapkalar, gözlükler, kameraları, gece sensöreri ve dürbün siparişleri yer alıyor.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği ise 15 gizli radyo ve 20 ses kayıt cihazı sipariş etmiş.
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