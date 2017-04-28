Samanyolu Haber /Dünya / WikiLeaks' ABD istihbarat teşkilat CIA'den yeni belgeler sızdırdı /28 Nisan 2017 18:04

WikiLeaks' ABD istihbarat teşkilat CIA'den yeni belgeler sızdırdı

WikiLeaks,ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na ait (CIA) gizli belge sızıntıları kapsamında yeni belgeler yayınladı

WikiLeaks' ABD istihbarat teşkilat CIA'den yeni belgeler sızdırdı

WikiLeaks, 'Kasa Dairesi 7' adını verdiği ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na ait (CIA) gizli belge sızıntıları kapsamında, 'Karalamalar' adını verdiği yazılımın kaynak kodunu yayınladı. WikiLeaks yazılımın gazeteciler, aktivistler veya istihbarat ajanlarının sızdırdığı belgeleri izleme amaçlı olduğunu belirtti.

WikiLeaks'in son yayınladığı CIA gizli belgesinde yer alan 'Karalamalar' (Scribbles) adlı yazılım sayesinde istihbarat örgütü 'web işaretçileri' vasıtasıyla gizli belgeleri 'çalınabilir' diye etiketliyor.
Web işaretçisi (Web Beacon) 1 pikselx1 piksel boyutlarında ve transparan bir resim dosyası. Genellikle çerezlerle birlikte sitelerin ziyaretçi bilgilerini tutmak için kullanılmakta.

WikiLeaks CIA'in bu metodu kullanarak sızdırılan belgeleri takip edip, sızıntının kaynağını bulma amacı taşıdığını belirtiyor.
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