WikiLeaks' ABD istihbarat teşkilat CIA'den yeni belgeler sızdırdı

WikiLeaks'in son yayınladığı CIA gizli belgesinde yer alan 'Karalamalar' (Scribbles) adlı yazılım sayesinde istihbarat örgütü 'web işaretçileri' vasıtasıyla gizli belgeleri 'çalınabilir' diye etiketliyor.

Web işaretçisi (Web Beacon) 1 pikselx1 piksel boyutlarında ve transparan bir resim dosyası. Genellikle çerezlerle birlikte sitelerin ziyaretçi bilgilerini tutmak için kullanılmakta.





WikiLeaks CIA'in bu metodu kullanarak sızdırılan belgeleri takip edip, sızıntının kaynağını bulma amacı taşıdığını belirtiyor.