Samanyolu Haber /Teknoloji / Whatsapp'tan yeni fotoğraf özelliği /31 Mayıs 2018 11:20

Whatsapp'tan yeni fotoğraf özelliği

Telefon görüşmeleri ve SMS'in yerini alan Whatsapp, dünya üzerinde 1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip. Uygulamada sürekli yeniliklere imzalara atılıyor.

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Whatsapp, bir süre önce uygulamadan çok sayıda fotoğraf paylaşımına imkan tanıyan özelliği devreye sokmuştu. Son olarak ise şirket, uygulamaya getirdiği yeni özellik sayesinde kullanıcıların fotoğraf gönderecekleri zaman daha fotoğrafı seçerken fotoğrafın sunucuya yüklenmesini sağlıyor.

Böylelikle 'gönder' butonuna dokunulduğu an fotoğraf hızla karşı tarafa iletilecek. Uygulamanın yeni özelliğinin devreye girmesiyle eskisinden çok daha hızlı bir veri transferi gerçekleşecek.

Uygulamanın mevcut halinde birden fazla fotoğraf ya da büyük boyutlu bir fotoğraf gönderdiğinizde, fotoğrafın karşı tarafa iletilmesi biraz gecikmeli olabiliyor.
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