WhatsApp'tan kullanıcıları sevindirecek iki yeni özellik

Bu ağların en yaygın olan ise, Whatsapp. Şirket, özellikle daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen ve durumlar özelliğini aktif olarak kullanan kullanıcılarının fazlasıyla seveceği iki yeni özellik getiriyor.







Webtekno'nun aktardığı habere göre artık Whatsapp’ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz. Ayrıca bir mesajın kaç kere iletildiğini görmek de mümkün oluyor.

Bazı WhatsApp kullanıcıları mesaj yazmaktan pek haz etmezler ve sürekli olarak sesli mesaj gönderirler. Şu ana kadar gönderilen tüm sesli mesajları dinlemek için tek tek mesajların üzerinde dokunmanız gerekiyordu.





Yeni özellikle birlikte ilk sesli mesajı başlattığınızda diğer sesli mesajlar da otomatik olarak sırasıyla başlatılacak.



