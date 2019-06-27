WhatsApp'tan bir yenilik daha

WhatsApp'ın, kullanıcıların durum paylaşımlarını kapatmaya yarayan bir özelliği geliştirme aşamasında olduğu keşfedildi.







Kişilerin durum güncellemesine getirilecek olan bir buton yardımıyla kullanılabilecek olan özelliğin, uygulamanın kararlı sürümlerine ne zaman dahil edileceği bilinmiyor.





WhatsApp Beta uygulamasının 2.19.183 sürümüne güncellenmesiyle ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların istedikleri takdirde arkadaşlarının durum güncellemelerini gizlemesine imkan sağlıyor.





Kişilerin durumlarını görüntüleyebildiğiniz ekrana eklenen 'Durumları Gizle' butonu, kişilerin durum paylaşımlarını gizliyor. Tamamen kullanıcının tercihine bırakılmış olan bu seçenek, istenildiği takdirde yine aynı tuş kullanılarak gizlenen durumlar gösterilebiliyor.









WhatsApp şu an için özelliği kullanıcılardan bağımsız olarak test ediyor. Her şeyin istenildiği gitmesi halinde özellik kararlı sürüme gelecek. Böylelikle WhatsApp kullanıcıları, telefonlarında kayıtlı olan diğer WhatsApp kulanıcılarının paylaştıkları durum güncellemelerini tamamen kapatabilecekler.