WhatsApp'ta yeni dönem

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.





Söz konusu yenilik WhatsApp'ta grup mesajlarını kullanan kişileri yakından ilgilendiriyor.





Geçyiğimiz hagtalarda WhatsApp gruplarına, Discord ve Slack uygulamalarındakine oldukça benzer bir özelliği entegre eden platform yine grup sohbetleri için bir süredir neklenen güncellemeyi yayınladı.





Uzun süredir geliştirilmekte olan grup görüntülü görüşme özelliği hem iOS hem de Android'deki WhatsApp test kullanıcılarının hizmetine sunuldu.





Peki WhatsApp'ın test etmeye başladığı bu özellik nasıl çalışıyor?





1- Listenizde bulunan bir kişi ile görüntülü görüşme başlatın





2- Sağ üstteki kişi ekleme ikonuna tıklayın ve bu listeden iki kişiyi daha görüntülü görüşmeye davet edin.