Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'ta mesaj silme özelliği Türkiye'de de artık aktif /31 Ekim 2017 13:59

WhatsApp'ta mesaj silme özelliği Türkiye'de de artık aktif

WhatsApp'ın mesaj silme özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu. Nasıl kullanacaksınız?

SHABER3.COM

WhatsApp kullanıcıları artık yanlışlıkla ya da emin olmayarak attıkları mesajlardan kurtulabilecek. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar artık yalnızca göndericinin değil gönderilen kişinin telefonundan da silinebiliyor. Bir süredir WhatsApp Beta sürümünde aktif olan mesaj silme özelliği Türkiye'deki kullanıcılar için de yayınlandı.

Yayınlanan güncellemeyle birlikte uygulamada bundan böyle kullanıcılar yanlış kişilere gönderdikleri mesajları iptal edebiliyor. Kullanıcıların gönderdikleri mesajları silmelerine imkan sağlayan bu özellik için kullanıcıların ilk etapta gönderdikleri mesajlara tıklaması ve ardından menü sekmesi üzerinden iptal et tuşuna basmaları gerekiyor. Herkes için silme fonksiyonu metin mesajlarının yanı sıra fotoğraf, GIF, video, belge ve sesli mesaj gönderileri için de uygulanabiliyor. 

MESAJ SİLİNDİĞİNDE BİLDİRİM GİDECEK

Fakat kullanıcıların iletiyi gönderdikten 7 dakika içerisinde silmesi gerekiyor. Bu sürenin ardından mesajı silemiyorsunuz. Bu arada kullanıcı mesajı sildiğinde karşı tarafa mesajın silindiğine dair bir bildirim de gidecek.

Mesajı gönderen kişinin 7 dakika içinde mesajın üstüne basılı tutarak "Sil" butonuna basması gerekiyor. Daha sonra "Herkesten Sil" veya "Benden Sil" seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Herkesten Sil seçeneği işaretlendiğinde mesaj tamamen siliniyor ve "Bu mesaj silindi" ifadesi beliriyor. "Benden Sil" derseniz mesaj sizden silinse bile karşı taraf mesajı görmeye devam ediyor.

Bu özelliğin çalışması için her iki tarafın da WhatsApp’ın son sürümünü kullanması gerekiyor. WhatsApp mesaj silme özelliğinin detaylarına Silinen Mesajlar sayfasından ulaşmak mümkün.
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