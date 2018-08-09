WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu

Servisin güvenlik sistemindeki bu açık, bilgisayar korsanlarının hem kullanıcıların kişisel yazışmalarında hem de grup sohbet odalarında mesajlarını değiştirmelerine olanak veriyor. Bu durum, WhatsApp'ın mobil ve web sürümünü senkronize etme araçlarındaki güvenlik açığı nedeniyle ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, sohbetlere erişebilmekte kullanılan çeşitli yollar belirlediler. Örneğin, grup sohbetindeki 'alıntı' işlevini kullanarak, gerçek göndericinin ID adresini, yazışmada bulunmasa bile başka bir kullanıcının adıyla değiştirilebiliyor. Ayrıca bir grup üyesine başka üye adına mesaj gönderilebilir, bu durumda mesajı alanın yanıtı grubun tüm katılımcıları tarafından görülebilir.





WhatsApp'tan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.