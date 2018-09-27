WhatsApp'ın kurucusu: Kullanıcılarımı sattım

Forbes dergisine konuşan Brian Acton, Facebook’un 2014’te satın aldığı WhatsApp üzerinden nasıl para kazanacağına dair planları konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ile diğer yöneticilerin WhatsApp’a reklam almak istediğini ve iş analizi araçları satmak istediğini, kendisinin ise bunu kabul etmediğini anlattı.





'BİR KARAR VE TAVİZ VERDİM'





Acton, “Nihayetinde şirketimi sattım. Kullanıcılarımın mahremiyetini daha büyük bir çıkar uğruna sattım. Bir karar ve taviz verdim. Her gün bununla yaşıyorum” dedi. WhatsApp ’ı 2009 yılında Jan Koum ile birlikte kuran Acton, şirketin 2014’te Facebook’a 19 milyar dolara satılması sonrası geçen yıl istifa etmişti.





Acton, bu yılın başında patlak veren Cambridge Analytica skandalına tepki olarak Twitter’da başlatılan “ Facebook’u Sil” (#deleteFacebook) kampanyasına “Vakti geldi” diyerek destek vermişti.



