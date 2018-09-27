WhatsApp'ın kurucusu: Kullanıcılarımı sattım

Forbes dergisine konuşan Brian Acton, Facebook’un 2014’te satın aldığı WhatsApp üzerinden nasıl para kazanacağına dair planları konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ile diğer yöneticilerin WhatsApp’a reklam almak istediğini ve iş analizi araçları satmak istediğini, kendisinin ise bunu kabul etmediğini anlattı.
'BİR KARAR VE TAVİZ VERDİM'
Acton, “Nihayetinde şirketimi sattım. Kullanıcılarımın mahremiyetini daha büyük bir çıkar uğruna sattım. Bir karar ve taviz verdim. Her gün bununla yaşıyorum” dedi. WhatsApp ’ı 2009 yılında Jan Koum ile birlikte kuran Acton, şirketin 2014’te Facebook’a 19 milyar dolara satılması sonrası geçen yıl istifa etmişti.
Acton, bu yılın başında patlak veren Cambridge Analytica skandalına tepki olarak Twitter’da başlatılan “ Facebook’u Sil” (#deleteFacebook) kampanyasına “Vakti geldi” diyerek destek vermişti.
FACEBOOK'TAN YANIT GECİKMEDİ
Facebook’un yönetimini eleştiren WhatsApp ’ın kurucusuna, şirketin üst yönetiminden jet yanıt geldi. Facebook’un üst yöneticilerinden David Marcus, konuyla ilgili olarak Facebook sayfasında sert bir mesaj paylaştı. Acton’ı şirketin iş hedeflerini yavaşlatmakla suçlayan Marcus, “Bana göre, sizi bir milyarder yapan insanlara ve şirkete saldırmak, aslında tamamen bir düşük sınıf standardı göstergesi” dedi.
'PASİF AGRESİF OLMAYA GEREK YOK!'
Habertürk'ün aktardığı habere göre, WhatsApp için iş planı üzerinde çalışırken Acton’ın hiçbir zaman işe yaramadığını iddia eden Marcus, “Benim görüşüme göre eğer işletmelerin insanlara mesaj göndermesi ve bunun için ödeme yapmasına izin vermesi konusunda endişeleriniz varsa, bu konudaki yaklaşımınızı ortaya koyup, kanıtlamak için çok çalışmalısınız. Bu konuda pasif-agresif olmaya gerek yok.” ifadelerini kullandı.