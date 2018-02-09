Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a yeni özellik daha geliyor... Para transferi mümkün olacak /09 Şubat 2018 10:50

WhatsApp'a yeni özellik daha geliyor... Para transferi mümkün olacak

WhatsApp bu defa çok farklı bir yeniliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

 Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ın, uzun süredir sunmaya hazırlandığı API temelli ödeme yöntemi beta sürecine giriyor.

Android ve iOS üzerinden WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak WhatsApp Ödeme Hizmeti, Hindistan’da sunulmaya başlandı. İlk gelen raporlara göre uygulamanın test sürümü iOS ve Android sistemlerde farklı versiyon numaraları ile geliyor.

iOS kullanıcıları V2.18.21 güncellemesini alırken, Android kullanıcıları ise V2.18.41 sürümünü yükleyecekler.

Şirket, uygulama dağılımını şimdilik tamamen seçtiği kullanıcılar üzerinden veriyor. Ağustos 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni ödeme sistemi, uygulama içerisinde WhatsApp Payments olarak geçecek.

Normalde 2017 sonuna kadar gelmesi plananlan yeni özelliğin ertelemeler nedeniyle 2018’in ikinci yarısında çıkması bekleniyor.
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