WhatsApp'a 'pişman oldum' özelliği geliyor









WhatsApp’ın beta sürümünü kullanan geliştiriciler, geri çağırma özelliğini WABetaInfo üzerinden kullanabildiklerini duyurdu. Böylece yanlış kişiye mesaj gönderildiğinde veya gönderilen içerikten pişmanlık duyulduğunda mesaj iptal edilebilecek. Bunu yapabilmek için, ilgili mesaj seçiliyor ve gönderimi iptal etmek için yeni eklenen seçeneğe dokunmak yeterli oluyor.





WhatsApp’ın ilgi çekici özelliği hakkında yayımlanan blog yazısında şu bilgiler verildi:





Bir mesajı gönderdikten sonra beş dakikalık içinde geri çağırabilirsiniz. Bu süreden sonra mesajı iptal edemezsiniz.





Özelliği kullanmak için hem siz hem de alıcınız; Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olmalıdır.





Alıcılar mesajları geri çağırmadan önce görebilirler. İşlem başarısız olursa WhatsApp sizi bilgilendirecektir.





Karşınızdaki kullanıcı geri çağırma talebinde bulunursa “Bu ileti geri çağrıldı” bilgisi alacaksınız.





Android kullanıcıları ilgili mesaja basılı tutup, menü düğmesine dokunarak “Geri Al” seçeneğini görecekler. iPhone ve Windows Phone kullanıcıları ise ilgili mesaja basılı tutarak aynı seçeceği görebilecekler.





Test süreci devam eden özellik yakında WhatsApp sürümlerinde herkesin kullanıma sunulacak.





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Reklam engelleyenler her geçen gün artıyor





PageFair şirketinin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, dünyada 419 milyon mobil telefon kullanıcısı reklam engelleyici (adblocking) yazılım kullanıyor. Bu sayı, geçen yıla oranla yüzde 90’a yakın bir artışı gösteriyor. Bütün kullanıcıların ise yüzde 22’sine tekabül ediyor.





Akıllı telefonunda gezinti yaparken reklam görmek istemeyenler en çok Çin’de. 159 milyon adblocking kullanıcısı ülkeyi, 122 milyonla Hindistan takip ediyor. Endonezya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan ve Brezilya arkadan gelenler. ABD’de de 2,3 milyon kullanıcıyla ilk 10’a girmiş.