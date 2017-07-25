Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a 'pişman oldum' özelliği geliyor /25 Temmuz 2017 12:13

WhatsApp'a 'pişman oldum' özelliği geliyor

WhatsApp’ta karşı tarafla yazışırken bazen yanlış bir kelime yazabiliyor veya gönderilen bir mesaj sonrasında pişmanlık duyulabiliyor. WhatsApp’ın yeni özelliği sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor.

SHABER3.COM



WhatsApp’ın beta sürümünü kullanan geliştiriciler, geri çağırma özelliğini WABetaInfo üzerinden kullanabildiklerini duyurdu. Böylece yanlış kişiye mesaj gönderildiğinde veya gönderilen içerikten pişmanlık duyulduğunda mesaj iptal edilebilecek. Bunu yapabilmek için, ilgili mesaj seçiliyor ve gönderimi iptal etmek için yeni eklenen seçeneğe dokunmak yeterli oluyor.

WhatsApp’ın ilgi çekici özelliği hakkında yayımlanan blog yazısında şu bilgiler verildi:

Bir mesajı gönderdikten sonra beş dakikalık içinde geri çağırabilirsiniz. Bu süreden sonra mesajı iptal edemezsiniz.

Özelliği kullanmak için hem siz hem de alıcınız; Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olmalıdır.

Alıcılar mesajları geri çağırmadan önce görebilirler. İşlem başarısız olursa WhatsApp sizi bilgilendirecektir.

Karşınızdaki kullanıcı geri çağırma talebinde bulunursa “Bu ileti geri çağrıldı” bilgisi alacaksınız.

Android kullanıcıları ilgili mesaja basılı tutup, menü düğmesine dokunarak “Geri Al” seçeneğini görecekler. iPhone ve Windows Phone kullanıcıları ise ilgili mesaja basılı tutarak aynı seçeceği görebilecekler.

Test süreci devam eden özellik yakında WhatsApp sürümlerinde herkesin kullanıma sunulacak.

*

Reklam engelleyenler her geçen gün artıyor

PageFair şirketinin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, dünyada 419 milyon mobil telefon kullanıcısı reklam engelleyici (adblocking) yazılım kullanıyor. Bu sayı, geçen yıla oranla yüzde 90’a yakın bir artışı gösteriyor. Bütün kullanıcıların ise yüzde 22’sine tekabül ediyor.

Akıllı telefonunda gezinti yaparken reklam görmek istemeyenler en çok Çin’de. 159 milyon adblocking kullanıcısı ülkeyi, 122 milyonla Hindistan takip ediyor. Endonezya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan ve Brezilya arkadan gelenler. ABD’de de 2,3 milyon kullanıcıyla ilk 10’a girmiş.
<< Önceki Haber WhatsApp'a 'pişman oldum' özelliği geliyor Sonraki Haber >>

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:18