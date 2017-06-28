Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a 'pişman oldum' özelliği geliyor /28 Haziran 2017 09:45

WhatsApp'a 'pişman oldum' özelliği geliyor

WhatsApp'ta uzun zamandır beklenen yazılanı geri alma özelliği çok yakında aktif hale geliyor.

WhatsApp'a 'pişman oldum' özelliği geliyor

Sitesindeki 'Sıkça Sorulan Sorular' sayfasını günceleyen WhatsApp, iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarında bir mesajın nası geri alınacağını açıkladı.

 Sıkça Sorulan Sorular sayfasındaki bilgilere göre Geri Al özelliği ile bir grup veya bireysel mesajlaşma ekranında gönderilen mesajı geri almak mümkün.
Ancak bunun bir zaman kısıtlaması var. Gönderilen mesajı geri almak için en fazla 5 dakikanız var. Aksi takdirde mesajı geri alamıyorsunuz. Mesajı geri almayı başarıp başaramadığınızı ise 'mesaj geri alındı' ibaresini gördüğünüzde anlayabiliyorsunuz.
Mesajları geri almak için yapılacak işlem çok basit: Android'de mesaja dokunup basılı tutun, sonra Menü tuşuna basarak Geri al'a dokunun. iPhone ve Windows Phone'da mesaja dokunup basılı tutun, sonra Geri al'a dokunun.
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