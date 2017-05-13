Whatsapp'a 'kişisel veri' ihlali sebebiyle büyük ceza

talya Rekabet Kurulu, popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a, kullanıcıların verilerini zorla paylaşması sebebiyle ceza verdi.





Alınan kararda Whatsapp'ın kullanıcılarına zorla kabul ettirdiği kullanım sözleşmesiyle, kişisel bilgileri Facebook ile paylaşmak durumunda bıraktığı söylenirken, bu sebeple Whatsapp'a 3.2 milyon dolar ceza verildiği kaydedildi.





Whatsapp'ın kullanıcılarında kişisel verilerini Facebook ile paylaşmadan uygulamayı kullanamayacakları izlenimi yarattığını belirten İtalyan yetkililer, başka kimi ihlallere de dikkat çekti.





Whatsapp'ın yaklaşık 1 milyar kişi tarafından kullanıldığı biliniyor.