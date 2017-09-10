WhatsApp'a iki yeni özellik

Yeni özelliklerden birisi uygulamanın daha önceki beta sürümünde görülen ve sadece metinden oluşan bir WhatsApp durumu oluşturabilme özelliği iken diğeri ise görüntülü görüşmelerin ekranının küçültülebilmesi oldu.





Kullanıcılar bu güncellemeyle birlikte artık WhatsApp'ta paylaştıkları durumlarını sadece bir yazı şeklinde de hazırlayabilecekler. Bunun yanı sıra Picture-in-Picture yani PiP adı verilen özellik sayesinde de WhatsApp'ta yapılan görüntülü görüşme ekranı artık küçültülebiliyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de bunun bir örneği yer alıyor.





PiP modu Android işletim sisteminin en yeni versiyonu olan Oreo'nun bir özelliği olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde videolar küçültülerek ufak ekranda oynamaya devam edebiliyorlar. WhatsApp da yaptığı güncelleme ile bu özellikten faydalanmış oluyor. Yani WhatsApp üzerinde yapılan görüntülü görüşmeler küçültüldükten sonra kullanıcılar bir yandan da diğer WhatsApp mesajlarına bakabilir veya tamamen farklı bir uygulamaya geçiş yapabilirler. Fakat bu özellik tabii ki sadece Android Oreo işletim sistemli mobil cihazlar için mümkün oluyor.