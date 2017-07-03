Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a bir özellik daha geliyor... /03 Temmuz 2017 09:58

WhatsApp'a bir özellik daha geliyor...

WhatsApp 'gece modu' özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'a bir özellik daha geliyor...

WhatApp kullanıcılarının karşısına yeni özellikler ile çıkmaya devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre, mesajlaşma platformu 'gece modu' ile kullanıcılarını farklı bir deneyime hazırlıyor.

Ortaya çıkan detaylar ile birlikte kullanıcıların aklında bazı çağrışımlar yapan bu 'gece modu', gece karanlığında gözümüzü alan beyaz tonlarını terse çevirecek olan bir özellik olarak bekleniyordu. Ancak, bu söylenenlerin çok dışında bir özellik kullanıcıları bekliyor.
WhatsApp, 'gece modu'yla gece karanlığında çekilecek fotoğrafların daha net çıkmasını sağlıyor. Ayrıca bu özellik gece karanlığında görüntülü konuşma yaparken de kullanabilecek.

Şimdilik iOS kullanıcılarına geleceği tahmin edilen bu mod, kısa bir süre sonrada Android kullanıcıları için de kullanılabilir olacak.

Böylece gece karanlığında görüntülü konuşma yapamama sorunu da ortadan kalkmış bulunacak.
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