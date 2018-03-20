Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp yeni özelliklerini tüm kullanıcılara açtı /20 Mart 2018 15:49

WhatsApp yeni özelliklerini tüm kullanıcılara açtı

WhatsApp’ın beta sürümünde yer verilen grup açıklamaları, artık tüm kullanıcılara açıldı.

SHABER3.COM

Grup açıklamaları işlevi, WhatsApp’taki grupların 500 karakterlik bir açıklamaya yer vermesine olanak tanıyor. Şu an için gruptaki herhangi bir kullanıcı, gruba açıklama ekleyebiliyor veya var olan açıklamayı değiştirebiliyor. Yani grup açıklamasını düzenlemek, grup yöneticisiyle sınırlı değil. Grup açıklaması değiştiğinde tüm katılımcılara bir uyarı gönderiliyor.
 
İşlev özellikle gruplara bir davet bağlantısı yoluyla davet edilenleri bilgilendirmede işe yarayacak. Açıklama sayesinde potansiyel katılımcılar, grubun amacını, nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını görebilecek ve katılıp katılmama kararını daha kolay verebilecekler. Kullanıcı daha önce katıldığı grupların açıklamalarını ise kolayca görebiliyor.

Grup açıklamaları işlevinin yanında küçük bir yenilik daha var. Yeni eklenen video simgesi, sesli ve videolu görüşme arasında bağlantınızı kesmeden geçmenize izin veriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp yeni özelliklerini tüm kullanıcılara açtı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:45:16