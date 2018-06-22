Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı....

WhatsApp, Google Play Beta Test programı ile yeni özelliklerini yayınlamaya devam ediyor. Bu yeni özelliklerin yanı sıra, kullanıcıların da deneyimini önemseyen şirket, geri bildirimlerle uygulama üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen WhatsApp, uygulama sürümünü versiyon 2.18.189’a yükseltti.





WhatsApp’ın yeni özellikleri şu an beta test kullanıcıları için geçerli olup, ilerleyen zamanlarda Android kullanıcılarına sunulacak. Shift Delete’in haberine göre; bunun nedeni, özelliklerin test edilip, artılarını ya da eksilerini bularak, özelliği daha stabil hale getiriliyor olması.





Uygulamaya etiket mağazası gelecek. Bu gelecek olan mağaza ile birlikte, birçok etiket sunulacak. Ayrıca, etiket mağazası, kategorilerden oluşacak. Böylelikle kullanıcılar, kendisini en iyi ifade eden etiketi seçebilecek. Bu sebeple WhatsApp, uzun süredir üzerinde çalıştığı etiketlere bir yenisini daha ekledi. Bu etiketler aşk, üzgün ve vay gibi etiketlerden oluşuyor.[whatsapp-guncellemesi]İlerleyen zamanlarda iOS kullanıcıları için de yeni özelliklerin dağıtılması gündemde. Resmi sürümlere de ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.



