WhatsApp Web’e yeni özellikler geliyor

WhatsApp’ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan WhatsApp Web, yeni özellikleriyle gündeme geldi.





WhatsApp Web, Albümler ve Gruplandırılmış Çıkartmalar dahil olmak üzere PC’nizde kullandığınız WhatsApp Web için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.





İlk özellik, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliğiyle ilgili. WhatsApp sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcılarına sunacak.





İkinci özellik de fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebiliyor.