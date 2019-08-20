Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp Web’e yeni özellikler geliyor /20 Ağustos 2019 10:16

WhatsApp Web’e yeni özellikler geliyor

Milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Web' yeni özellikler geliyor

SHABER3.COM

WhatsApp’ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan WhatsApp Web, yeni özellikleriyle gündeme geldi.

WhatsApp Web, Albümler ve Gruplandırılmış Çıkartmalar dahil olmak üzere PC’nizde kullandığınız WhatsApp Web için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

İlk özellik, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliğiyle ilgili. WhatsApp sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcılarına sunacak.

İkinci özellik de fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebiliyor.
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