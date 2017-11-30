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Whatsapp Türkiye'de çöktü mü?
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Whatsapp Türkiye'de çöktü mü?
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30 Kasım 2017 22:17
Whatsapp Türkiye'de çöktü mü?
Mesajlaşma programı WhatsApp'a giren kullanıcılar bağlantı hatasıyla karşılaşıyor. Dünyanın büyük bir kısmında bağlantı hatası veren WhatsApp şuan Türkiye'den de kullanılamıyor.
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Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a dünya genelinde bir süredir erişim sağlanamıyor.
BTK'dan Whatsapp hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Küresel düzeyde bir kesinti var' ifadeleri kullanıldı.
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