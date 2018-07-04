Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp söylentileri 29 kişinin canına mal oldu /04 Temmuz 2018 14:08

WhatsApp söylentileri 29 kişinin canına mal oldu

Hindistan'da, çocuk kaçıran çeteler ve pedofillerle ilgili söylentilerin WhatsApp'tan yayılması ardından iki ayda linç olaylarında en az 29 suçsuz kişi öldürüldü.

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BBC Türkçe'nin haberine göre son olarak Maharashtra Eyaleti'nde beş adam bir köyde, çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi.

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluğuna ait olduğunu ve olay sırasında köyden geçmekte olduklarını açıkladı.

Polis, bu toplumun üyelerinin genelde köyden geçerken dilendiklerini yine bunu yaptıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirtti.

Aralarından bazı adamların, köyden bir kız çocuğuyla konuşurken görüldüğü bunun üzerine bazı köylülerin adamdan şüphelenip onları sorguladıkları iddia ediliyor.

Kamuoyunu uyaran Hindistan hükümeti, WhatsApp'tan yalan bilgilerin yayılmasını önlemek için derhal önlem alma çağrısı yaptı.

Eyaletlerde de yetkililer halka bildiri dağıtarak dedikoduların önüne geçmeye çalışıyor.

Söylentiler genelde, iki adamın motosikletle bir çocuğu kaçırmalarını gösteren bir video ile paylaşılan mesajlarla yayılıyor. Ancak Hindistan değil Pakistan'da çekilen bu film gerçek değil.

Bununla birlikte viddeo Whatsapp'tan, çocuk kaçakçılarının farklı şehirlere gittikleri söylentileriyle birlikte paylaşılıyor.

Bu da yerel halkın, tanımadıkları ya da kendi dillerini konuşmayan insanlarla karşılaştıklarında onlardan şüphelenmelerine neden oluyor.
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