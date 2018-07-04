WhatsApp söylentileri 29 kişinin canına mal oldu

BBC Türkçe'nin haberine göre son olarak Maharashtra Eyaleti'nde beş adam bir köyde, çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi.





Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.





Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluğuna ait olduğunu ve olay sırasında köyden geçmekte olduklarını açıkladı.





Polis, bu toplumun üyelerinin genelde köyden geçerken dilendiklerini yine bunu yaptıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirtti.



