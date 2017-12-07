WhatsApp profilindeki yazıyı yine değiştirdi

Rüşvet aldığı iddiaları sürerken sessizliğini koruyan Çağlayan, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta profili fotoğrafına Kur'an-ı Kerim'de yer alan Tevbe suresindeki "Üzülme! Çünkü Allah bizimledir" ifadelerinin yer aldığı bir görsel koydu. Rüşvet iddiaları konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Çağlayan'ın bu profili ise tepki gördü.







Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığına göre Çağlayan, dün bu profili de değiştirerek yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin önceki günkü grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir fotoğrafı profil resmi yaptı.





Rüşvetçi bakanın profil mesajında şu an Erdoğan’ın, Zarrab'ın tanık olduğu davaya yönelik söylediği “Ortada FETÖ’nün ve CHP’nin güdümündeki çevrelerin iddia ettiği gibi bir yolsuzluk yoktur” sözleri yer alıyor.