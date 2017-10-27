WhatsApp merakla beklenen özelliği açtı

WhatsApp kullanıcılarının uzun süreden beri beklediği mesaj silme özelliği sonunda kullanıma girdi.





Yeni özellik sayesinde artık iletiyi alan kişilerin mesajları da silinecek.





Sıkça Sorulan Sorular sayfasındaki bilgilere göre Geri Al özelliği ile bir grup veya bireysel mesajlaşma ekranında gönderilen mesajı geri almak mümkün.





Ancak WhatsApp bu işlem için bir zaman kısıtlaması belirledi. Kullanıcıların gönderilen mesajı geri almak için en fazla 5 dakikası bulunuyor. Bu süre geçtikten sonra mesaj geri alınamıyor.





Bu işlemin tamamlandığı da “mesaj geri alındı” uyarısıyla anlaşılabiliyor. Alıcılar, mesajınız geri alınmadan veya geri alınma başarısızsa, bunu yine ileti ekranlarında görebiliyor.