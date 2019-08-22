Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp kullanıcıları "para transferi" yapabilecek /22 Ağustos 2019 10:55

WhatsApp kullanıcıları "para transferi" yapabilecek

WhatsApp ile yakında para transferi mümkün olacak. Söz konusu özelliğin ilk olarak Endonezya'da kullanıma sunulması planlanıyor.

SHABER3.COM

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliği üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

DANA VE OVO İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

CNBC'nin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp ile yakında para transferi mümkün olacak.

Dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan WhatsApp söz konusu özelliği ilk olarak Endonezya'da kullanıma sunmayı planlıyor.

Ancak bu Facebook için yeni bir özellik değil. Facebook halihazırda Messenger üzerinden para transferi hizmetini Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kullanıma sunmuştu.

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