Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp iPad’e geliyor /14 Kasım 2017 11:41

WhatsApp iPad’e geliyor

WhatsApp iPad'lerle uyumlu olacak, ayrıca yeni sürümle birlikte uygulamaya sesli grup araması özelliği de gelecek.

SHABER3.COM

WhatsApp'la ilgili yenilikleri yakından takip eden WABetaInfo, uygulamanın son güncellemesinde, gelecek sürümle ilgili ipuçları buldu. Siteye göre yeni sürüm iPad'lerle uyumlu olacak, ayrıca yeni sürümle birlikte uygulamaya sesli grup araması özelliği de gelecek.
WhatsApp ile ilgili haberleriyle bilinen WABetaInfo, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son güncellemesinde bir takım ipuçları buldu.

WABetaInfo'ya göre, güncelleme, iOS, Android, Windows Phone ve BlackBerry’de çalışan, ancak iPad ve iPod’da kullanılamayan WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeniliklere ışık tutuyor. Buna göre uygulamanın bir sonraki sürümü ?iPad ve iPod ile uyumlu olacak. Yeni sürümde, uygulamaya masaüstünden erişim sağlanabileceği ve tarayıcı versiyonuna benzer bir görünümde olacağı, bildirimlere ise iPhone'da olduğu şekilde erişileceği tahmin ediliyor.

GRUP ARAMASI GELİYOR
WABetaInfo ayrıca uygulamanın geliştiricilerinin 'sesli grup araması' üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü ve bu özelliğin gelecek yıl hazır olabileceğini belirtti.

WhatsApp kısa bir süre önce kullanıcıları sevindiren bir dizi yeniliği hayata geçirmişti. Buna göre artık kullanıcılar yanlışlıkla gönderdikleri mesajları 7 dakika içinde silebiliyor, ayrıca telefon saati değiştirilerek daha eski mesajları silmek de mümkün.

Yeni sürümün nasıl çalışacağı ve ne zaman hizmete gireceği henüz bilinmese de, haber, iPad kullanıcıları arasında şimdiden heyecan yaratmış durumda
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