WhatsApp iPad’e geliyor

WhatsApp'la ilgili yenilikleri yakından takip eden WABetaInfo, uygulamanın son güncellemesinde, gelecek sürümle ilgili ipuçları buldu. Siteye göre yeni sürüm iPad'lerle uyumlu olacak, ayrıca yeni sürümle birlikte uygulamaya sesli grup araması özelliği de gelecek.

WhatsApp ile ilgili haberleriyle bilinen WABetaInfo, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son güncellemesinde bir takım ipuçları buldu.





WABetaInfo'ya göre, güncelleme, iOS, Android, Windows Phone ve BlackBerry’de çalışan, ancak iPad ve iPod’da kullanılamayan WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeniliklere ışık tutuyor. Buna göre uygulamanın bir sonraki sürümü ?iPad ve iPod ile uyumlu olacak. Yeni sürümde, uygulamaya masaüstünden erişim sağlanabileceği ve tarayıcı versiyonuna benzer bir görünümde olacağı, bildirimlere ise iPhone'da olduğu şekilde erişileceği tahmin ediliyor.





