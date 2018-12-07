Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp bazı telefonlarda artık çalışmayacak /07 Aralık 2018 16:17

WhatsApp bazı telefonlarda artık çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önümüzdeki dönemde bazı modellere verdiği desteği çekecek ve bazı telefonlarda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak

SHABER3.COM

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.  Zira WhatsApp önümüzdeki dönemde bazı modellere verdiği desteği çekecek ve o telefonlarda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak. 

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından desteği yitirecek işletim sistemleri şöyle:

iOS 7,
Windows Phone 8.1 ve Android 4.0 altı işletim sistemleri.
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