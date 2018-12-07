WhatsApp bazı telefonlarda artık çalışmayacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde. Zira WhatsApp önümüzdeki dönemde bazı modellere verdiği desteği çekecek ve o telefonlarda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.





Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından desteği yitirecek işletim sistemleri şöyle:





iOS 7,

Windows Phone 8.1 ve Android 4.0 altı işletim sistemleri.