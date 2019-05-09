WhatsApp artık yüzbinlerce telefonda çalışmayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, akıllı telefon denince akla ilk gelen uygulamalardan biri. Sürekli olarak yeni özelliklerle uygulamasını geliştiren WhatsApp, kullanıcılarına sesli, görüntülü ya da mesajla iletişim imkanı sunarken, konum, dosya, fotoğraf, video, GIF gibi pek çok farklı dijital ürünü paylaşma imkanı sağlıyor.







WhatsApp kendini geliştirdikçe uygulama daha kompleks bir yapıya bürünüyor. Bu da eski işletim sistemlerinin ya da donanımı yetersiz akıllı telefonların uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını engelliyor. Böyle olunca da WhatsApp, eski akıllı telefonlardan desteğini bir bir çekiyor.





Whatsapp, kendi bloğu üzerinden yayınladığı açıklamada, Aralık ayında Microsoft destekli akıllı telefonlarda mesajlaşma uygulamasının kullanılmayacağını belirtti.





Şarkul Avsat'ın Daily Mirror gazetesinden aktardığı habere göre bu dünya üzerindeki yüz binlerce Windows kullanıcısına zarar verebilecek bir adım.





Whatsapp tarafından yapılan açıklamada, "Artık bu platformları aktif olarak geliştiremediğimiz için bazı özellikler herhangi bir zamanda aniden çalışmayı durdurabilir" ifadelerini kullandı.





Microsoft, Ekim 2010'da Whatsapp’ın çalıştığı Windows Phone işletim sistemini başlattı ancak bu sistemde yeni akıllı telefonlar sağlayamayacağını açıklayarak kullanıcılara Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonları kullanmalarını önerdi.