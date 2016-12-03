Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak /03 Aralık 2016 10:55

WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, bazı eski telefon ve işletim sistemleri için desteğini çekmeye hazırlanıyor. Artık Whatsapp'ı o telefon modellerinde kullanmak mümkün olmayacak!

SHABER3.COM

Whatsapp artık o telefon modellerinde çalışmayacak

WhatsApp, eski cihazlara desteğini çekeceğini açıkladı. Güncellenen açıklamayla birlikte WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak.

Ancak şirket, Blackberry ve Nokia için farklı bir politika izleyecek. WhatsApp, 2017 yılının Haziran ayı itibariyle BlackBerry OS, BlackBerry10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 modellerine desteği kesecek.

Android 2.1 ve 2.2 işletim sistemlerini kullanan cihazlara da desteğini de durduracak olan WhatsApp, Windows tarafında Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyecek.

iPhone 3GS ve iOS 6 için de desteğini kesecek olan WhatsApp, açıklamasında zor fakat doğru bir karar verdiklerini belirtmiş.

Yılın sonunda geride bırakılabilecek platformların tam listesi:

Android 2.1 ve Android 2.2;
Windows Phone 7
iPhone 3GS / iOS 6

Haziran 2017’ye kadar da BlackBerry 10 da dahil olmak üzere, BlackBerry için artık WhatApp kullanılamayacak; Nokia S40; ve Nokia Symbian S60 da WhatsApp'ın desteklenmeyeceği modeller arasında. 

NTV
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