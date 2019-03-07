Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’a yeni bir özellik daha geldi… /07 Mart 2019 13:00

WhatsApp’a yeni bir özellik daha geldi…

Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp, güncellemeler ile kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde Face ID ve Touch ID kullanarak uygulamaya şifre koyma özelliğini ekleyen WhatsApp, yepyeni bir özellik ile karşımıza çıktı.

WhatsApp için yeni güncelleme bugün iPhone kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Peki, WhatsApp’ın son güncellemesi ile uygulamaya hangi özellikler ekleniyor? İşte güncellemenin detayları.
iPhone için yayınlanan WhatsApp 2.19.30 sürüm numaralı güncelleme ile uygulamaya kullanım kolaylığı sunan güzel bir özellik ekleniyor.

WhatsApp kullanarak kişileri eklemek artık çok daha kolay.

Bir telefon numarası girebilir ve kaydetmeden önce WhatsApp’ta olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için “Yeni Sohbet > Yeni Kişi” seçeneğine dokunun.

WhatsApp’ın bu yeni özelliğini kullanabilmek için uygulamayı App Store’dan güncellemeniz yeterli olacaktır. Son olarak bu özelliğin çok yakında WhatsApp’ın Android’deki uygulamasına da geleceğini belirtelim.
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