Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp’a rakip gösterilmişti: PttMessenger’a ne oldu? /09 Şubat 2019 16:37

WhatsApp’a rakip gösterilmişti: PttMessenger’a ne oldu?

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat 2018 tarihinde tanıtılan ve sonrasında Türkiye’de büyük gündem oluşturacağı iddia edilen mesajlaşma uygulaması PTT Messenger’dan ses yok

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5 Şubat 2018 dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Zeytin Dalı Harekatı komuta merkeziyle PttMessenger görüşmesi yapılmasından sonra gündeme gelen uygulama için en son açıklamayı 15 Mayıs 2018 dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yaptı.

Bakan Arslan, PttMessenger’ın testlerinin tamamlandığını söyledi. Fakat o tarihten bu zamana kadar yeni bir açıklama yapılmadı.


 
Webtekno.com’un haberine göre, bizzat dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından ilk kez sunulan uygulama, PTT bünyesinde geliştirilmişti. Uygulama ile ilgili bu zamana kadar yapılan açıklamalar şöyle;

5 Şubat 2018: Başbakan, Zeytin Dalı Harekatı komuta merkeziyle PttMessenger görüşmesi yaptı



Bakanlar Kurulu’nda uygulamayı tanıtan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın komuta merkezine PttMessenger ile bağlanarak görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

6 Şubat 2018: Bilgi kirliliği ve sahte uygulamalar ortaya çıkınca PTT’den açıklama geldi
Uygulama tanıtılır tanıtılmaz, Android sürümü için bir çekirdek dosya ortaya çıktı. Bu dosya, PttMessenger adına açılmış gibi görünen “”http://messenger.ptt.gov.tr/apps “ adresinden indirilip telefonlara kurulabiliyordu. Link kısa sürede internette yayılınca PTT resmi bir açıklama yaptı:

PttMessenger WhatsApp’a rakip olarak tanıtılmıştı, ancak bu da büyük bir yanlış anlaşılmaya neden olmuştu. Zira WhatsApp son kullanıcıya açık olan kitlesel bir uygulamaydı. Böyle bir söylemle öne çıkarılan PttMessenger’ın da rakip olması için aynı sınıfta olması gerekiyordu.

PTT’nin resmi açıklamasıyla PttMessenger’ın kurumsal bir uygulama olduğu anlaşıldı. Yani sadece resmi devlet kurumlarınca kullanılabilen bir uygulamaydı. İnternette yayılan APK dosyasının bağlı olduğu Signal tabanlı açık kaynak kodları ve Zebrachat, PTT tarafından edinilmiş hizmetlerdi. Bu açıklamanın ardından ne yazık ki bilgi kirliliğinin sonu gelmedi. İnsanlar, hala uygulamanın son kullanıcıya açık olduğunu düşünüyorlar.

6 Şubat’ta ortaya atılan en önemli iddia şöyleydi:


15 Şubat 2018: Bakan Arslan, PttMessenger’ın 6 ay sonra açılacağını söyledi
Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PttMessenger hakkında şu açıklamayı yaptı: “Yerli WhatsApp’ın güvenliği konusunda çok iddialıyız. Biz bu sistemi öyle bir kriptolojiyle hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı irtibatlıyoruz. Bu irtibatlandırmadaki bilgiler, hiçbir şekilde depolanamaz. Hiçbir şekilde sisteme müdahale etme şansı yok. Vatandaşı buna inandıracağız. Önce kurumlar kullanacak. Kurumların yaptığı işlemler ve yazışmalar için. Sonra özel şirketlerin talepleri doğrultusunda hizmet vereceğiz. 6 ay sonra da bireysel hizmet başlayacak.”

Bu açıklamayla PttMessenger’ın sadece devlet kurumlarınca değil, özel şirketler tarafından da kullanılacağı netleşti.

15 Mayıs 2018: Bakan Arslan, PttMessenger’ın testlerinin tamamlandığını açıkladı
Uygulamanın testlerinin tamamlandığını söyleyen Bakan Arslan; bakanlıklar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi birçok kuruluş tarafından yapılan testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

15 Mayıs 2018 tarihinden günümüze kadar gelen süreçte PttMessenger hakkında herhangi bir açıklama yapılmış değil. Uygulama hakkında bilgi kirliliğinini ortadan kaldırmak adına, internette karşılaştığınız PttMessenger dosyalarına güvenmemeniz gerektiğini söyleyelim.
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