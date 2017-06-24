WhatsApp’a önemli bir yenilik daha geldi

WhatsApp yayınlayacağı güncelleme ile daha da işlevsel hale gelmeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi WhatsApp üzerinden her formattaki dosya gönderilemiyor. Şu an test aşamasında olan özellik sayesinde artık bu mümkün hale gelecek.





Gönderilecek dosyaların tam nitelikleri henüz belli olmasa da boyutlarında bir kısıtlama getirilmesi bekleniyor. iOS kullanıcılarına 128 MB, Android kullanıcılarına ise 100 MB sınırının getirileceği belirtilen yeni güncellemeden sonra, kurulum dosyaları gönderilebilecek mi henüz bilinmiyor.





Söz konusu kurulum dosyalarının gönderilmesi kulağa hoş gelse de durumu güvenlik açığı haline getirebilecek kötü niyetli insanlarında önünü açmış oluyor. Buna ek olarak web tarayıcı üzerinden WhatsApp Web ile kullanıcılarına hizmet sunan mesajlaşma devi, söz konusu kanal üzerinden de 64 MB sınırı getireceği belirtiliyor.