Wesley Sneijder'ın gözaltına alındığı iddia edildi

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.





Hollanda medyasına göre olay geçen Pazar gecesi, Sneijder'in memleketi olan ve ülkenin merkezinde yer alan Utrecht kentinde yaşandı.





Polis 35 yaşındaki bir erkeğin, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.





Hollanda medyası, bu kişinin Galatasaray'ın eski golcüsü Wesley Sneijder olduğunu duyurdu.





Sneijder ve menajeri, bu haberle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



