Samanyolu Haber /Dünya / Washington'da cesetlerin 'insan gübreleme' yöntemiyle imhasına izin /22 Nisan 2019 22:13

Washington'da cesetlerin 'insan gübreleme' yöntemiyle imhasına izin

ABD'de 'İnsan gübreleme' adı verilen, ölülerin hızla toprağa dönüştürüldüğü bir yöntemle cesetlerin imhasına izin veren ilk eyalet Washington olmak üzere.

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Eyalet meclisi üyeleri, hem alkalin hidrolizi hem de cesetlerin doğal organik yöntemlerle imha edilmesine izin veren yasa tasarısını kabul etti.

Karar, ölülerin imha edilmesi alanında alternatif yöntemlere olan ilginin arttığı bir dönemde alındı. Tasarının destekçileri, insan cesetlerinin geri dönüştürülmesini ve bitkilerle ağaçları beslemesi fikrini sevdiklerini söylüyor.

Tasarının yasalaşması için şimdi, Washington eyaletinin Demokrat Partili Valisi ve 2020 seçimlerindeki başkan aday adaylarından Jay Inslee tarafından imzalanması gerekiyor.

İnsan kompostlama ve alkalin hidrolizi ya da suda yakılma adı da verilen işlemlerde cesetler su ve küllü suda çözünüyor. İşleme şu ana dek 15 Amerikan eylaletinde izin veriliyor.

Gömmek ve yakmaktan 2 bin dolar daha ucuz

İşlemin destekçilerinden Washington Senatörü Jamie Pedersen, Independent gazetesine yaptığı açıklamada, bu yöntemlerin cesetlerin gömülmesi ve yakılmasından 2 bin dolar daha ucuz olduğunu söyledi.

Pedersen "2019 yılında, hala ceset imhasında yüzyıllardır kullandığımız iki yönteme sahip olmamız çok şaşırtıcı. Tüm diğer alanlarda teknoloji her şeyi değiştiriyor." dedi.

Yöntem, Seattle'da yaşayan tasarımcı ve girişimci Katrina Spade'in 2014'te başlayan çabalarıyla geliştirildi.

Mimari alanında yüksek lisans yapan Spade, bir yandan da cesetlerin gübreye dönüştürülmesi yöntemlerini araştırıyordu.

Spade, en iyi ceset imha yöntemini bulmak için Washington State Üniversitesi'nden toprak bilimi profesörü Lynne Carpenter-Boggs ile çalıştı.

(BBC Türkçe)

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