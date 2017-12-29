Samanyolu Haber /Gündem / Washington Post: Erdoğan'ın Stalin'i andıran zulmü var /29 Aralık 2017 01:25

Washington Post: Erdoğan'ın Stalin'i andıran zulmü var

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Editoryal Board köşesinde Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekildi

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'Turkey’s Stalinist prosecution of journalists for tweets and blogs' başlıklı editör imzalı yazıda NATO üyesi Türkiye, Erdoğan yönetimi altında bir dönemler demokraside çalkantılı zamanlar geçirirken şu an diktatörlük girdabına düştü deniliyor. Dünyada en çok gazeteciyi hapseden ülke olan Türkiye'deki bu durumun ağır şekilde eleştirildiği köşede 'sadece 1 haftada 70 gazetecinin mahkemesi vardı' deniyor.

Cumhuriyet gazetesi editörü Oğuz Güven'in Erdoğan'a hakaretten yargılandığının belirtildiği haberde 52 saniye sonra silinen bir tweetten dolayı da 3 yıl 1 ay hapis cezası aldığı etraflıca işleniyor.

Bu onlarca örnekten sadece bir tanesi denilen haberde Zaman Gazetesi görsel direktörü Fevzi Yazıcı'dan da bahsediliyor. 17 aydır tutuklu yargılanan Yazıcı'nın yakınlarının görüşlerine de yer veren gazete henüz geçtiğimiz hafta tek kişilik hücreye atılmakla tehdit edildiği belirtiliyor. Sürekli baskı altında tutulan ve önüne konan hazır metni imzalaması için işkence edildiği belirtilen Yazıcı'nın durumu vahim olarak niteleniyor.

'Erdoğan'ın paranoyası ve Stalinist taktikleri'nin haklı bir isyan dalgası oluşturduğu belirtilen haberde kaybedenin Türk halkı olacağı vurgulanıyor

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