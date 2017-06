Washington’dan Erdoğan'ın korumalarına bir kötü haber daha

Kronos.news internet sitesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’da görüşmesinin ardından Türk büyükelçisinin konutunun dışında yaşanan kavgaya karışmakla suçlanan isimler ‘etnik nefret’ suçlamasıyla yargılanacak.





DAVA WASHINGTON’DA GÖRÜLECEK





ABD’de protestoculara saldırı suçlamasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşından New Jerseyli Eyüp Yıldırım’ın mahkemesinin olayların yaşandığı başkent Washington’da sürdürülmesine karar verildi. VOA’nın haberine göre New Jersey Federal Sulh Hakimi James B. Clark daha önce kefaletle serbest bırakılma talebini reddettiği Yıldırım’ın New Jersey’de yargılanma isteğini de kabul etmedi. Hakim Clark, Yıldırım’ın Washington’a sevkine hükmetti.





19 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR





Dava dosyasına göre, halen tutuklu olarak 19 yıl hapis cezasıyla yargılanan Yıldırım, yaralama, saldırı ve şiddet kullanma suçlamalarına ek olarak etnik yanlılıktan nefret suçu işlediği iddiasıyla da yargılanacak.





11 KİŞİ YARALANDI





16 Mayıs’ta başkent Washington’daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde çıkan kavgada, aralarında Erdoğan’ın korumalarının da bulunduğu bir grup kavgaya karışmış, 11 kişi yaralanmıştı.





KORUMALARA ‘WANTED’ İLANI





Washington Emniyet Müdürlüğü kavgaya karışanlardan, yine aralarında Erdoğan’ın korumalarının da bulunduğu 14 kişi için yakalama emri çıkardı. Kavgaya karışmakla suçlanan ABD vatandaşı Sinan Narin Virginia eyaletinde, Eyüp Yıldırım da New Jersey eyaletinde geçtiğimiz haftalarda tutuklanmıştı.