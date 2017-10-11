Wall Street Journal muhabirine hapis cezası





Karara tepki göstere WSJ Genel Yayın Yönetmeni Gerard Baker, “Bu dengeli ve bağımsız bir gazeteciye yönelik tamamen yersiz ve yakışıksız bir cezalandırma” dedi.





Euronews’in haberine göre kararı temyize götürmeyi planlayan gazeteci Albayrak ise “Türkiye’deki mevcut atmosferi göz önünde bulundurursak, bu karar beni hiç de şaşırtmamalıydı ama yine de şaşırttı” dedi.





Albayrak hakkında WSJ’de 19 Ağustos 2015 tarihli “Türkiye’nin Kürt çoğunluklu bölgesinde kent savaşı kızışıyor” başlıklı haberi sonrası soruşturma başlatılmıştı.





Söz konusu mahkeme kararı, ABD – Türkiye arasında vize krizinin patlak verdiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.