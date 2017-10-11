Samanyolu Haber /Gündem / Wall Street Journal muhabirine hapis cezası /11 Ekim 2017 00:26

Wall Street Journal muhabirine hapis cezası

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Türkiye muhabiri Ayla Albayrak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Halen New York’ta bulunan gazeteci Albayrak PKK propagandası yapmakla suçlanıyordu.

SHABER3.COM

Wall Street Journal muhabirine hapis cezası

Karara tepki göstere WSJ Genel Yayın Yönetmeni Gerard Baker, “Bu dengeli ve bağımsız bir gazeteciye yönelik tamamen yersiz ve yakışıksız bir cezalandırma” dedi.

Euronews’in haberine göre kararı temyize götürmeyi planlayan gazeteci Albayrak ise “Türkiye’deki mevcut atmosferi göz önünde bulundurursak, bu karar beni hiç de şaşırtmamalıydı ama yine de şaşırttı” dedi.

Albayrak hakkında WSJ’de 19 Ağustos 2015 tarihli “Türkiye’nin Kürt çoğunluklu bölgesinde kent savaşı kızışıyor” başlıklı haberi sonrası soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu mahkeme kararı, ABD – Türkiye arasında vize krizinin patlak verdiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.
<< Önceki Haber Wall Street Journal muhabirine hapis cezası Sonraki Haber >>

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:41:40