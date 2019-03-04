Samanyolu Haber /Dünya / Volvo hız sınırını Max. 180'e düşürüyor /04 Mart 2019 20:59

Volvo hız sınırını Max. 180'e düşürüyor

Volvo, gelecek yıldan itibaren üreteceği bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için “180” kilometre ile sınırlayacak.

SHABER3.COM

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını düşürüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "2021 model otomobillerde "saatte maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek. Şirketin 2020 Vizyon'u çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak" denildi.

Bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak olan şirket, aynı zamanda hastane ve okul bölgesinde otomatik olarak hız kısıtlaması üzerinde de çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo'nun üst yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, otomobil üreticilerinin, hız yapma ve sarhoş olarak otomobil kullanma gibi sorumsuz hareketlerle başa çıkmak için teknoloji kullanma hakkı veya sorumlulukları olup olmadığı hakkında bir tartışma başlatmak istediklerini belirtti. Samuelsson, "Bu konuda kesin bir cevabımız yok, ancak öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Çinli otomotiv devi Zhejiang Geely Holding, Volvo Car Group'u 2010'da 1,8 milyar dolara ABD merkezli otomobil üreticisi Ford'dan satın almıştı.
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