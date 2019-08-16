Samanyolu Haber /Gündem / Volkswagen'e verilen vaat buymuş: Bütün taksiler Volkswagen marka olacak /16 Ağustos 2019 16:40

Volkswagen'e verilen vaat buymuş: Bütün taksiler Volkswagen marka olacak

Hükümete yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Taksiciler Esnaf Odası Yönetimi ve başkan Eyüp Aksu’nun Erdoğan ile görüştüğünü, taksicilere 'Taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz' sözü verdiğini aktardı.

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Fatih Altaylı'nın Habertürk'te "Taksicilere Volkswagen sözü" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısı şöyle:

Taksiciler Esnaf Odası Yönetimi ve başkan Eyüp Aksu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, yapılan görüşmede Erdoğan'ın taksicilere bir söz verdiğini aktardı. Buna göre Erdoğan; "Taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz. Sizin için özel bir model üretmelerini isteriz" demiş.

Altaylı "Taksicilere Volkswagen sözü" başlıklı yazısında Erdoğan'ın bu sözlerine hem sevindiğini hem de üzüldüğünü söyleyerek, "Ben taksilerimizin yeni yerli üretim elektrikli otomobilimize müşteri olacağını umuyordum" ifadesini kullandı. Altaylı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Geçtiğimiz haftalarda beni ziyarete gelen Taksiciler Esnaf Odası Yönetimi ve Başkanları Eyüp Aksu’dan ilginç bir bilgi aldım.

Aksu, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini kabul ettiğini ve dertlerini dinlediğini söyledikten sonra çok önemli bir bilgi verdi.

Aksu’nun anlattığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkswagen’in Türkiye’ye yatırıma geldiğini, bir fabrika kuracağını söyledikten sonra “Bu yatırımdan sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz. Sizin için özel bir model üretmelerini isteriz” demiş.

Bunu öğrenince hem üzüldüm hem sevindim.

Sevindim çünkü Volkswagen’in Türkiye’ye geleceğini en yetkili ağız teyit etmiş oluyor.

Üzüldüm çünkü ben taksilerimizin yeni yerli üretim elektrikli otomobilimize müşteri olacağını umuyordum.
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