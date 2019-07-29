Samanyolu Haber /Ekonomi / "Volkswagen Manisa'yı seçti" haberi de yalan çıktı /29 Temmuz 2019 12:31

"Volkswagen Manisa'yı seçti" haberi de yalan çıktı

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Bürosu Müdürü Nicholas Boğaç Edizer, Volkswagen firmasının 1,2 milyar euro tutarında yatırım için Manisa'yı seçtiği iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serkan Keser, Fırat Altıntel, yönetim kurulu üyeleri Ertan Özbek ile Hüsnü Güngör Akarca, Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji ve Oda Proje Yöneticisi Sait Çetin’den oluşan heyetle bir araya geldi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Bürosu Müdürü Nicholas Boğaç Edizer ve Kamu ve Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Ebru Kunt Akın’a sunum gerçekleştirildi.

MANİSA İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Volkswagen’in yatırımını yapacağı en uygun yerin Kırklareli olduğu anlatılan sunumdan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri memnun kaldı. 

Volkswagen’in yeni yatırım için herhangi bir karara varmadığını söyledi. Nihai kararın ağustos ayı sonunda verileceğin belirten Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Bürosu Müdürü Nicholas Boğaç Edizer, yatırımın Manisa’ya yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.
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