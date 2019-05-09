Volkswagen elektrikli araç önsiparişi almaya başladı

Elon Musk'ın Tesla markasına en büyük rakibi olmaya hazırlanan VW yeni nesil elektrikli araç modellerini de tanıtmaya ve ön siparişleri almaya başladı. İlk yeni model olarak ID.3 Hatcback'ı tanıtan VW CEO'su Juergen Stackmann 2020'de piyasaya çıkacak olan modelin son halinin daha da geliştirileceğini söyledi ve şöyle konuştu: "Elektrikli araç konusunda oyun oynamıyoruz. Bu araçla elektrik piyasasındaki tüm rakiplerimizi devireceğiz."







1000 Euro depozit almaya başladıklarını söyleyen Stackmann aracın fiyatının 30 bin Euro'dan daha az olacağını açıkladı.







Toplamda 20 farklı model üretecek olan VW 2025 itibarı ile 1 milyon elektrikli araç satmış olmayı hedefliyor. İlk 30 bin ID.3 siparişi veren kişi aracın Limited Edition versiyonuna sahip olacak ve bir yıl boyunca şirketin anlaşmalı olduğu istasyonlarda aracını ücretsiz şarj edebilecek.





420 km ve 330 km menzilli versiyonları olacak olan aracın en üst modeli 550 km menzile sahip olacak. ID.3 Hatchback'in tam görünümü ve tasarımı Eylül ayında tüketici ile paylaşılacak.





VW 2020 itibarı ile her yıl 100 bin adet ID.3 satmayı hedefliyor. Stackmann VW'nun en büyük oyunculardan biri olduğunu ve kendilerinin bu işe girmesiyle herkesin aynı yolu takip edeceğini ileri sürdü.



