Samanyolu Haber /Dünya / Volkswagen artık tosbağa üretmeyecek /14 Eylül 2018 01:43

Volkswagen artık tosbağa üretmeyecek

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında "tosbağa" olarak adlandırılan, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.

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Volkswogen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil  modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında  sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin  planlanmadığı kaydedildi.

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20.  yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.
 
Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya  sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.
 

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