Yeni belediye başkanı açıkladı: Akrabalarını doldurmuşlar

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeden işçi çıkarılması iddialarına basın toplantısında cevap verdi.





İşten çıkarılmaların protesto edilmesinin esas sebebini, "Dertleri işçi değil, acaba yakınlarına da sıra gelir mi kaygısı?" sözleriyle ifade eden Hürriyet, işçi çıkarılmasının işçi kıyımı olarak protesto edilmesini eleştirdi.





ŞOFÖRLERİNİ, AKRABALARINI DOLDURMUŞLAR





Hürriyet, "Gariban çocuğu işsiz gezerken bunlar kendi şoförlerini, yeğenlerini, akrabalarını doldurmuşlar belediyeye." diyerek belediyedeki kadrolaşmaya dikkati çekti.





İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, torpille memur kadrosuna alınan isimleri açıkladı.





BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN KIZI, ESKİ BAŞKANIN YEĞENİ...





Hürriyet daha önce işe alınan bazı kişilerin isimlerini, bu kişilerin kimlerle akraba olduğunu basın mensuplarıyla paylaştı. Söz konusu isimler arasında halen belediye meclis üyesinin kızı da var.





Bir belediye personelinin sosyal medyada yaptığı, "Yatmaya geldik, birde üstüne belediyem para veriyor, canım belediyem." mesajını da okuyan Hürriyet, "Siz olsanız ne yaparsınız? Bu kişiyi işten atmaz mısınız?" diye sordu.