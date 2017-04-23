Vinçle hastaneye kaldırılabilmişti, ameliyatla 2 ayda 242 kilo verdi





36 yaşındaki Abdulati, mide ameliyatı için İskenderiye'den Hindistan'ın Mumbai kentine kargo uçağı ile götürüldüğünde 500 kiloydu.

25 yıl sonra ilk kez evinden çıkan Abdülati, hastanede 2 ayda 242 kilo verdi.

Ameliyatla midesinin üçte biri alınan Abdülati, artık dünyanın en kilolu kadını değil ve senelerdir ilk kez yatakta oturabiliyor.

Mısırlı kadının geçmişte çok kilo alması, ender görülen bir genetik hastalığa bağlanıyor.

Doktorlarına göre, ameliyat o denli başarılı oldu ki, İman Ahmed Abdulati artık Mısır'a dönebilir