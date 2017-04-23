Samanyolu Haber /Dünya / Vinçle hastaneye kaldırılabilmişti, ameliyatla 2 ayda 242 kilo verdi /23 Nisan 2017 05:27

Vinçle hastaneye kaldırılabilmişti, ameliyatla 2 ayda 242 kilo verdi

Mısırlı İman Ahmed Abdulati Şubat ayında ancak vinçle hastaneye kaldırılabilmişti.

Vinçle hastaneye kaldırılabilmişti, ameliyatla 2 ayda 242 kilo verdi


36 yaşındaki Abdulati, mide ameliyatı için İskenderiye'den Hindistan'ın Mumbai kentine kargo uçağı ile götürüldüğünde 500 kiloydu.
25 yıl sonra ilk kez evinden çıkan Abdülati, hastanede 2 ayda 242 kilo verdi.
Ameliyatla midesinin üçte biri alınan Abdülati, artık dünyanın en kilolu kadını değil ve senelerdir ilk kez yatakta oturabiliyor.
Mısırlı kadının geçmişte çok kilo alması, ender görülen bir genetik hastalığa bağlanıyor.
Doktorlarına göre, ameliyat o denli başarılı oldu ki, İman Ahmed Abdulati artık Mısır'a dönebilir
<< Önceki Haber Vinçle hastaneye kaldırılabilmişti, ameliyatla 2 ayda... Sonraki Haber >>

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:33:56