Samanyolu Haber /Gündem / Vicdansız bir yazı! /22 Eylül 2017 15:52

Vicdansız bir yazı!

Erdoğan ailesinin yönettiği Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 17 bin kadın ve 700 bebeğin cezavinde olduğunu unutup çirkin iftira ve ithamlarda bulundu. İşte basın tarihine kara bir leke olarak geçecek o yazı.

Esarette doğan bebekler

Sabah yazarı Övür doğumhane kapısında yapılan gözaltıları görmezden gelerek “Çok önemli sırları bilen ablalar, büyük oranda bu yolu deneyerek dışarıda kaldı ve evlerde kermesler düzenleyerek örgütten mağdur olanlara yardım etti ve ediyor. Bir örgüt düşünün, elemanının tutuklanacağını biliyor, onun hamile kalması talimatını veriyor ve onlar da hamile kalarak tutuklanmaktan sıyırıyor.” dedi.

Mahmut Övür’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“15 Temmuz'dan bir süre sonra F...'nün ablalarına yönelik operasyonlar başladı ve çok sayıda 'abla' gözaltına alındı. Ancak çoğu tutuklanmadı. Tutuklanmadı çünkü F...'nün şeytani aklı devreye girdi ve akıl almaz bir plan uyguladı. İnanılır gibi değil ama bugüne kadar gözaltına alınan 'abla'ların yüzde 80'i, gözaltına alınır alınmaz klasik sağlık muayenesinde ortak bir talepte bulundu; hamilelik testi. Bunun ne anlama geldiği de sonradan anlaşıldı. Küçük çocuğu olanlar gibi kadın hamileyse de tutuklanmıyor ve tutuksuz yargılanıyor.

'Bu kadarı da fazla, bu nasıl olur, onca insanın aynı zaman diliminde hamile kalması mümkün mü?' denebilir ama operasyonları yöneten ve yargılamayı sürdürenler, bugüne kadar hiçbir örgütün aklına gelmeyen bu yolla çok sayıda F... "Ablası"nın tutuklanmadığını ve dışarıda kaldığını söylüyor.

F...'yü iyi bilen biri şöyle diyor: 'Bu örgüt öyle sinsi bir örgüt ki, bunu önceden hesapladı ve talimat verdi. Bunu da Avrupa'da kurulan hukuk birimi yaptı. F..., yapıya bağlı bir kadına istediğini yaptıracağını biliyor. Hele örgütü kurtarmak söz konusuysa her yol mubah. Böylece insani bir hakkı kullanarak dışarıda faaliyetleri sürdürebiliyor.'


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