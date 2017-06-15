Veysel Amca da oğlu için yürüyor

Oğlu için adalet yürüyüşünde





“Veysel Amca” olarak bilinen yaşlı adam, elinde tuttuğu Türk Bayrağı, oğlunun fotoğrafı ve Atatürk'ün resmi ile 10 aydır nöbet tuttuğu Çağlayan Adliyesi'nden, Ankara'ya geldi ve yürüyüşe katıldı.















“TATBİKATA GİDİYORUZ DİYE KANDIRILDI”





Yaşlı adamın oğlu, Anadolu Zeytinburnu Lisesi’nden takdirle mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi’ni kazanmıştı. Ancak babasının talebiyle Hava Harp Okulu’nu tercih etmişti. Veysel Amca, oğlunun ‘tatbikata gidiyoruz' diyerek Boğaz Köprüsüne götürüldüğünü, oradan da Çağlayan Adliyesi’nde savcıya teslim edildiğini ve 10 aydır Silivri’de tutuklu bulunduğunu belirtti.





“Perişanım ben. Yatağıma yatamıyorum, kanepede yatıyorum. Tek istediğim adalet. Daha mahkeme bile görülmedi” diyen yaşlı adam “Ben oğlumu istiyorum, sizin bağımsız tarafsız dediğiniz adalete inanmıyorum. Ben ülkemde özgür yaşamak istiyorum. Türkiye’mi seviyorum. Bu askeri öğrencilerin suçsuz olduğuna ben inandığım gibi Türkiye’nin 80 milyon insanı da inanıyor. Ankara’ya bir sorum olacak. Bu çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı bir gün cezaevinde kalır mıydı?” döviziyle 10 aydır nöbet tutuyordu.









