Samanyolu Haber /Gündem / Veysel Amca da oğlu için yürüyor /15 Haziran 2017 15:18

Veysel Amca da oğlu için yürüyor

10 aydır İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde nöbet tutarak, tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi oğlunun serbest kalmasını talep eden “Veysel Amca” Ankara’daki Adalet Yürüyüşüne katıldı.

SHABER3.COM

Oğlu için adalet yürüyüşünde

“Veysel Amca” olarak bilinen yaşlı adam, elinde tuttuğu Türk Bayrağı, oğlunun fotoğrafı ve Atatürk'ün resmi ile 10 aydır nöbet tuttuğu Çağlayan Adliyesi'nden, Ankara'ya geldi ve yürüyüşe katıldı.



“TATBİKATA GİDİYORUZ DİYE KANDIRILDI”

Yaşlı adamın oğlu, Anadolu Zeytinburnu Lisesi’nden takdirle mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi’ni kazanmıştı. Ancak babasının talebiyle Hava Harp Okulu’nu tercih etmişti. Veysel Amca, oğlunun ‘tatbikata gidiyoruz' diyerek Boğaz Köprüsüne götürüldüğünü, oradan da Çağlayan Adliyesi’nde savcıya teslim edildiğini ve 10 aydır Silivri’de tutuklu bulunduğunu belirtti.

“Perişanım ben. Yatağıma yatamıyorum, kanepede yatıyorum. Tek istediğim adalet. Daha mahkeme bile görülmedi” diyen yaşlı adam “Ben oğlumu istiyorum, sizin bağımsız tarafsız dediğiniz adalete inanmıyorum. Ben ülkemde özgür yaşamak istiyorum. Türkiye’mi seviyorum. Bu askeri öğrencilerin suçsuz olduğuna ben inandığım gibi Türkiye’nin 80 milyon insanı da inanıyor. Ankara’ya bir sorum olacak. Bu çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı bir gün cezaevinde kalır mıydı?” döviziyle 10 aydır nöbet tutuyordu.


<< Önceki Haber Veysel Amca da oğlu için yürüyor Sonraki Haber >>

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Londradaki yangında korkunç tablo...

Londradaki yangında korkunç tablo...

ABD'de fırtına yıktı geçti....

ABD'de fırtına yıktı geçti....

Londra'da yangın dehşeti

Londra'da yangın dehşeti

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:21:37