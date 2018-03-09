Samanyolu Haber /Ekonomi / Vestel ve Arçelik'e soruşturma /09 Mart 2018 17:32

Vestel ve Arçelik'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Vestel ve Arçelik'e haksız rekabet soruşturması açtı.

SHABER3.COM

Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Rekabet Kurulu'nun sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama AŞ'ye yazı ilettiği belirtildi.
İletilen yazıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama AŞ nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği ve bu kapsamda şirketten savunma talep edildiği bildirilen açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Vestel Elektronik de dün aynı gerekçe ile yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
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