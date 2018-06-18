Samanyolu Haber /Dünya / Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Kralı’nın eniştesi teslim olup cezaevine girdi /18 Haziran 2018 12:44

Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Kralı’nın eniştesi teslim olup cezaevine girdi

İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin, vergi kaçırma ve zimmetine para geçirmekten hüküm giyen eniştesi Inaki Urdangarin, temyiz davasını kaybettikten sonra İsviçre'den dönerek 5 yıl 10 aylık cezasını yatmak üzere Brieva hapishanesine teslim oldu.

SHABER3.COM



Kral'ın ablası Prenses Cristina'nın eşi olan eski Olimpiyat hentbol milli takımı oyuncusu Urdangarin'e yönelik suçlamalar ülkede büyük infiale neden olmuş, kraliyet ailesinin imajı önemli darbe almıştı.

50 yaşındaki Urdangarin, geçen yıl, 2004-2006 yılları arasında Majorca'da yöneticisi olduğu vakıftan milyonlarca Euro çalmaktan suçlu bulunmuştu.

Kalabalık 'Hırsız' diye bağırdı

Inaki Urdangarin, Çarşamba günü temyiz davası için Palma'daki mahkemeye gelirken binanın önünde toplanan bir grup tarafından yuhalandı.

Kalabalık Urdangarin'e "Hırsız" diye bağırdı.

Prenses Cristina'nın da yargılanıp beraat ettiği dava, Kral Felipe'nin 2014'te tahttan feragat etme kararında önemli rol oynamıştı.

Tahtın 6 numaralı varisi 53 yaşındaki Cristina, İspanya'da monarşinin yeniden yeniden tesis edildiği 1975'ten bu yana yargıç karşısına çıkan ilk kraliyet ailesi üyesi olmuştu.

Kral Felipe, 2015'te Prenses Cristina'nın Palma de Mallorca Düşesi unvanını geri almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Kralı’nın eniştesi... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Ünlülerden sandığa çağrı

Ünlülerden sandığa çağrı

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan'dan sandık taktikleri....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:42:52