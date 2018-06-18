Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Kralı’nın eniştesi teslim olup cezaevine girdi









Kral'ın ablası Prenses Cristina'nın eşi olan eski Olimpiyat hentbol milli takımı oyuncusu Urdangarin'e yönelik suçlamalar ülkede büyük infiale neden olmuş, kraliyet ailesinin imajı önemli darbe almıştı.





50 yaşındaki Urdangarin, geçen yıl, 2004-2006 yılları arasında Majorca'da yöneticisi olduğu vakıftan milyonlarca Euro çalmaktan suçlu bulunmuştu.





Kalabalık 'Hırsız' diye bağırdı





Inaki Urdangarin, Çarşamba günü temyiz davası için Palma'daki mahkemeye gelirken binanın önünde toplanan bir grup tarafından yuhalandı.





Kalabalık Urdangarin'e "Hırsız" diye bağırdı.





Prenses Cristina'nın da yargılanıp beraat ettiği dava, Kral Felipe'nin 2014'te tahttan feragat etme kararında önemli rol oynamıştı.





Tahtın 6 numaralı varisi 53 yaşındaki Cristina, İspanya'da monarşinin yeniden yeniden tesis edildiği 1975'ten bu yana yargıç karşısına çıkan ilk kraliyet ailesi üyesi olmuştu.





Kral Felipe, 2015'te Prenses Cristina'nın Palma de Mallorca Düşesi unvanını geri almıştı.