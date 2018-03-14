Verdiği selam sosyal medyada olay oldu

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar şimdi de Erdoğan'a verdiği selamla gündem oldu.





Sosyal medya kullanıcıları, kapalı alanda ve kepsiz şekilde elini başına götürerek Erdoğan'ı selamlayan Hulusi Akar'ın acemi askerlere öğretilen "askeri selamlama kuralları"ndan habersiz olduğunu ifade etti.





Akar'ın fotoğrafına yorum yapan bazı kullanıcılar, selam verirken yaptıkları yanlışlar yüzünden üstlerinden dayak yiyen erleri hatırlattı.





AKAR'IN SELAMI DAHA ÖNCE DE TARTIŞILDI

Akar'ın selamı konusundaki tartışmalar yeni değil. Hulusi Akar daha önce de Tayyip Erdoğan'la birlikte Yenikapı'da çıktığı miting kürsüsünde yanlış selam vermekle eleştirilmişti.







