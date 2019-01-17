Verdiği oyu paylaşan kişiye hapis cezası: Erdoğan sevgisiyle yapmıştım!

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 16 Nisan 2017’deki referandumunda kullandığı ‘evet’ oyunu internette paylaşan Elçi’nin, sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini, bu yüzden kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi. Mahkeme, Elçi’yi 3 ay hapis cezasına çarptırırken cezayı ertelemedi. Elçi, hapis cezasını temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi, kararı onadı.

