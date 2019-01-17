Samanyolu Haber /Gündem / Verdiği oyu paylaşan kişiye hapis cezası: Erdoğan sevgisiyle yapmıştım! /17 Ocak 2019 17:01

Verdiği oyu paylaşan kişiye hapis cezası: Erdoğan sevgisiyle yapmıştım!

16 Nisan 2017'de Anayasa değişikliği referandumunda kullandığı ‘evet’ oyunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Cihan Elçi, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin ertelemediği cezayı, Bölge Mahkemesi de onadı.

SHABER3.COM

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 16 Nisan 2017’deki referandumunda kullandığı ‘evet’ oyunu internette paylaşan Elçi’nin, sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini, bu yüzden kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi. Mahkeme, Elçi’yi 3 ay hapis cezasına çarptırırken cezayı ertelemedi. Elçi, hapis cezasını temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi, kararı onadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Verdiği oyu paylaşan kişiye hapis cezası: Erdoğan sevgisiyle... Sonraki Haber >>

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:14:46